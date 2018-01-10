صور .. إصلاح السور الحديدى بكوبرى ستانلى بعد حادث التصادم





الإسكندرية - جاكلين منير

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن المحافظة أصلحت وركبت السور الحديدي بكوبري ستانلي والذي انهار أثر حادث اصطدام سيارة ملاكى به منذ عدة أيام، وأشار بيان صادر اليوم إن الإصلاح قامت به الأجهزة التنفيذية بحي شرق وبالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، موضحا أنه فور وقوع الحادثة أعطي تعليماته بوضع حواجز حديدية لحين إعادة تركيب السور مرة أخري حرصا علي سلامة وأرواح المواطنين

ووجه المحافظ الشكر لمديرية أمن الإسكندرية وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة علي الجهود التي بذلتها في التعامل مع هذا الحادث الأليم، مشيرا إلى أنه تابع بنفسه منذ اللحظات الأولى للحادث تداعيات الموقف أول بأول، وأعطي أوامره بالتحرك الفوري لجميع الجهات المسئولة للبحث عن المواطن المفقود نتيجة للحادث، و تحويل المصاب الذي أصيب إلى المستشفى الأميري على الفور و متابعة إستقرار حالته.