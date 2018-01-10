صور.. إزالة 16حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدينة طما

صور.. إزالة 16حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدينة طماالأربعاء، 10 يناير 2018 12:21 م
جانب من الإزالة بمدينة طما
سوهاج - عمرو خلف
إضافة تعليق
قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة للحفاظ عليها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.
ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ،فى بيان، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى ومركز شرطة طما، وقوات الأمن لقطاع الشمال، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 8 قراريط وستة أسهم.
إزالات فى طما
إزالات فى طما
إزالات فى طما
إزالات فى طما
إضافة تعليق
أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة