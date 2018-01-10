صور.. إزالة 16حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمدينة طما





سوهاج - عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة للحفاظ عليها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ،فى بيان، إن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى ومركز شرطة طما، وقوات الأمن لقطاع الشمال، أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 8 قراريط وستة أسهم.

إزالات فى طما



إزالات فى طما



إزالات فى طما