صور.. إجلاء 13 ألف سائح عالق فى منتجع للتزلج بسويسرا بسبب الثلوج





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أجلت السلطات السويسرية، مئات السياح بعد أن تقطعت بهم سبل العودة بسبب الثلوج، حيث علق أكثر من 13 ألف سائح فى منتجع زيرمات الخاص بهواة التزلج على الجليد فى سويسرا؛ جراء الثلوج الكثيفة على جبال الألب، والتى عزلت المدن والقرى بأنحاء البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، أن التزلج أصبح متعذرا، بعد أن تم إغلاق سفوح الجبال خشية خطر الانهيارات الجليدية.

وأشارت الإذاعة، إلى انهيار متر من الجليد إلى أجزاء، اليوم، وكذلك انهيار أكثر من متر أمس. وتم رفع درجة خطر الانهيار الثلجى إلى القصوى، البالغة خمس درجات، لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات، كما تم إغلاق العديد من المدارس، وإخلاء بعض المنازل.



إجلاء السياح العالقين من منتجع للتزلج بسويسرا



السلطات السويسرية تبدأ اجلاء السياح العالقين



السياح داخل المطار



السياح يتجمعون للرجيل عن منتجع التزلج



السياح يتوجهون للمطار



السياح يخلون أماكنهم



الشرطة السويسرية توجه السائحين



تجمعات السياح قبل الاجلاء



سياح تقطعت بهم السبل فى سويسرا