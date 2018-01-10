صحيفة إماراتية: لم يعد أمام الحوثيين سوى الاستسلام أو الانتحار





أبوظبى(أ ش أ)

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، فى افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على الأزمة اليمنية ..مشيرة إلى أن قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربى حققت العديد من الانتصارات على الحوثيين فى الجبهات اليمنية. وذكرت الصحيفة تحت عنوان (الحديدة بداية نهاية الحوثى)" أنه لم يعد أمام ميليشيات الحوثى الإيرانية الإرهابية من خيار سوى الاستسلام أو الانتحار، فالشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربى تتقدم بسرعة كبيرة على كل الجبهات، وعقدت العزم على أن الحسم العسكرى هو الطريق الأوحد لاقتلاع هذا السرطان واستئصاله من اليمن".

وأضافت" إن معركة الحديدة الدائرة حالياً فاصلة تماماً فى إنهاء الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية، وإن تهديد ميليشيات الشر بوقف الملاحة فى البحر الأحمر لا قيمة له، وهو يشبه تماما صواريخ العجز التى تطلقها هذه الميليشيات المنهارة على الأراضى السعودية".