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الأربعاء، 10 يناير 2018 12:28 م
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"شعبة الاتصالات": تحديد عدد الخطوط للتجار بسبب التلاعب بالبيانات

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:00 ص
"شعبة الاتصالات": تحديد عدد الخطوط للتجار بسبب التلاعب بالبيانات ارشيفية


كتبت: هبة السيد
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قال إيهام سعيد رئيس شعبة الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، بشان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة محمول شهريا لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريا عبر نقاط البيع، جاء بسبب تلاعب بعض التجار ببيانات المستخدمين.

وأشار سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى قرار سابق من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصر بيع الخطوط على المحلات و المراكز التجارية الخاصة بالشركات فى 20 من مايو 2015، مشيرا الى ان هذا القرار كان يجدد كل 6 أشهر، لاسيما وأن خطوط المحمول المجهولة تهدد الأمن القومى.

وأضاف سعيد أن هذا القرار دفع الى انشاء نقاط بيع يكون بها ايضا ممثلين عن الشركات حتى وصل عددها ما بين 3 الى 4 آلاف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، ولكن بعض تلك المراكز شهدت تلاعب فى بيع الخطوط، وهو ما دفع الجهاز لإصدار هذا القرار للحد من عملية التجاوزات و حماية للأمن القومى وبيانات العملاء.

إلا أن سعيد طالب بزيادة هامش ربح التجار من كروت الشحن بدلا من استفادة البعض فى السوق الموازية مثل بعض محالات السوبر ماركت و الصيدليات وغيرها.


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