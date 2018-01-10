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شرطة ديالى العراقية: تفكيك 5 عبوات ناسفة على شكل مطافئ حريق

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:23 م
شرطة ديالى العراقية: تفكيك 5 عبوات ناسفة على شكل مطافئ حريق القوات العراقية - أرشيفية


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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية ، اليوم الأربعاء ، عن تفكيك خمس عبوات ناسفة على شكل "مطافئ حريق" شرق المحافظة.

وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة ديالى أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن خبراء المتفجرات ترافقهم دوريات من قسم شرطة بلدروز فى شرطة ديالى نجحت من تفكيك خمس عبوات ناسفة عبارة عن مطافئ حريق وحاوية بلاستيكية مملوءة بمادة نترات الامونيوم فى منطقة الحواش الصدرانية شرق بعقوبة ، وأضافت القيادة أن عملية تفكيك العبوات تمت بدون أى خسائر.


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