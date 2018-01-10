video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاهد بالفيديو.. ضبط عصابة سرقة سنترالات المصرية للاتصالات

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:31 م
شاهد بالفيديو.. ضبط عصابة سرقة سنترالات المصرية للاتصالات عصابة سرقة سنترالات المصرية للاتصالات


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع فيديو  ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة كبائن التليفونات M.SAN   بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة ، الشرقية ، الإسماعيلية ،بورسعيد ،المنيا.

 

جاء ذلك فى  إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة محتويات كبائن التليفوناتM.SAN  المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بعدة محافظات وبيعها.

 وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل لضبط باقى المتهمين عن تواجد المتهم الهارب "أيمن . م " صاحب إحدى شركات خدمات شبكات المحمول - ومقيم بالوايلى القاهرة ، بإحدى العقارات بمدينة المستقبل بالإسماعيلية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمدينة الإسماعيلية، و بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى " 25 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا " تبديد ، إتلاف " ، كما تم إعداد عدة مأموريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريات أمن " القاهرة ، الجيزة ، الشرقية "عقب ورود معلومات بأمكان تواجد باقى المتهمين الهاربين حيث تم ضبط 4 آخرين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكابهم للعديد من وقائع سرقات الكروت وكبائن  التليفونات بنطاق محافظات " القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، المنيا " من بينهم واقعة سرقة عدد من الكروت " البوردة " من  11 كابينة بمدينة العاشر من رمضان بالاشتراك مع اثنين تم ضبطهم.

وتم ضبط " السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب جرائمهما " مستأجرتين " ، واعترف المتهمون بقيام  "نبيل . ك" مقيم ببنى سويف - أمين مخازن بإحدى شركات الاتصالات المتعاقدة مع الشركة المصرية للاتصالات لتوريد وصيانة الكبائن.. بالاشتراك معهم فى إمدادهم بالمعلومات عن أماكن تواجد الكبائن وعليه يتم استهدافها وسرقتها بمعرفة عناصر التشكيل .. كما أضاف المتهمون  بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لتاجرين خردة تم ضبطهم في حدائق القبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط باقى أفراد عصابة سرقة سنترالات المصرية للاتصالات

سرقات

الداخلية

حوادث

حملات امنية



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة