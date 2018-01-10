شاهد بالفيديو.. ضبط عصابة سرقة سنترالات المصرية للاتصالات





كتب محمود عبد الراضى

ينشر اليوم السابع فيديو ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى المتخصص فى سرقة كبائن التليفونات M.SAN بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة ، الشرقية ، الإسماعيلية ،بورسعيد ،المنيا.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط باقى عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة محتويات كبائن التليفوناتM.SAN المملوكة للشركة المصرية للاتصالات بعدة محافظات وبيعها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل لضبط باقى المتهمين عن تواجد المتهم الهارب "أيمن . م " صاحب إحدى شركات خدمات شبكات المحمول - ومقيم بالوايلى القاهرة ، بإحدى العقارات بمدينة المستقبل بالإسماعيلية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمدينة الإسماعيلية، و بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى " 25 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا " تبديد ، إتلاف " ، كما تم إعداد عدة مأموريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديريات أمن " القاهرة ، الجيزة ، الشرقية "عقب ورود معلومات بأمكان تواجد باقى المتهمين الهاربين حيث تم ضبط 4 آخرين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكابهم للعديد من وقائع سرقات الكروت وكبائن التليفونات بنطاق محافظات " القاهرة ، الجيزة ، الشرقية ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، المنيا " من بينهم واقعة سرقة عدد من الكروت " البوردة " من 11 كابينة بمدينة العاشر من رمضان بالاشتراك مع اثنين تم ضبطهم.

وتم ضبط " السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب جرائمهما " مستأجرتين " ، واعترف المتهمون بقيام "نبيل . ك" مقيم ببنى سويف - أمين مخازن بإحدى شركات الاتصالات المتعاقدة مع الشركة المصرية للاتصالات لتوريد وصيانة الكبائن.. بالاشتراك معهم فى إمدادهم بالمعلومات عن أماكن تواجد الكبائن وعليه يتم استهدافها وسرقتها بمعرفة عناصر التشكيل .. كما أضاف المتهمون بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لتاجرين خردة تم ضبطهم في حدائق القبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.