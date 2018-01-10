س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مش دافع" للتصدى للرشاوى والإكراميات





دمياط - معتز الشربينى

أطلق عدد من شباب المحامين بدمياط مبادرة جديدة تحت عنوان "مش دافع"، تهدف إلى التصدى لكل صور الابتزاز تحت مسمى الإكراميات أو الرشاوى لعدد من موظفى الدواوين الحكومية، ولاسيما المحاكم وما يتعلق بها من عمل .

"اليوم السابع"، استمع إلى فكرة المبادرة وكيفية تطبيقها من إبراهيم الحمامى المحامى، ومنسق المبادرة بمحافظة دمياط.

- ما فكرة إطلاق المبادرة؟

جاءت فكرة إطلاق المبادرة بعد معاناة يومية للمحامين مع عدد من الموظفين أو الإداريين الذين يصرون على فتح الأدراج، لتقاضى ما أطلقوا عليه الإكراميات لتسهيل الإجراءات اليومية التى تتعلق بعمل المحامى، مثل استخراج شهادات أو الحصول على بيانات أو معلومات وغيرها من الإجراءات اليومية التى تتعلق بعمل المحامى بصفة دورية، حتى أصبح هناك سعر محدد يتراوح بين 5: 10 جنيهات، رغم أن هذا صلب عملهم الذى يتقاضون على أساسه مرتباتهم من جهات عملهم.

- كم يتراوح عدد من ينتهج هذا الأسلوب من الموظفين؟

الحقيقة أن أغلب الموظفين على قدر كبير من الاحترام ويراعى الله فى علمه، ولكن توجد قلة بسيطة تنتهج هذا الأسلوب ولكنها تسىء إلى الأغلبية وتعطل العمل بشكل كبير بطريقة المماطلة والتعقيد أو الفصال .

- كم عدد المشاركين فى المبادرة من محامى دمياط؟

بدأت فكرة إطلاق المبادرة من خلال بوست على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى حاز على قبول العديد من الزملاء الذين أيدوا الفكرة وطالبوا بتدشين جروب بعنوان "مش دافع"، والذى بلغ عدد المشاركين فيه حتى الآن ما يقرب من 600 عضو من المحامين بدمياط.

- ما الإجراءات التى جرى اتخاذها لتفعيل المبادرة؟

تم التواصل فعليًا مع عدد من مديرى النيابات والنيابات الكلية ووعد بعضهم بمتابعة الأمر، واقترح آخرون تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الموظفين .

- هل سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذه الظاهرة؟

كثرة الشكاوى ضد موظفين بعينهم أمام رؤسائهم سيجبرهم على اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم .

- ما دور نقابة المحامين فى هذه المبادرة؟

بالطبع النقابة تبحث أولاً عن كل ما يرضى المحامى ويسهل عمله والنقابة على استعداد لتشكيل غرفة عمل لمتابعة تنفيذ هذا المطلب لتحقيق الهدف من المبادرة.

- ما هى توصيات نجاح فكرة المبادرة؟

أتمنى أن تعم وتسود هذه الحملة كافة أرجاء محاكم الجمهورية، وأن يتبناها كافة الأصدقاء والزملاء فى المحاكم المختلفة للتصدى لوقف الأعمال أو تعطيلها أو التعنت المحتمل أن نلاقيه بسبب تحقيق هذا المطلب، ولكن الإصرار على مطلبنا والإيمان بالمبادرة سيحقق نجاحات كبيرة فى منظومة العمل .