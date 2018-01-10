سقوط عاطل بحوزته 300 جرام حشيش قبل ترويجها فى الزيتون

سقوط عاطل بحوزته 300 جرام حشيش قبل ترويجها فى الزيتونالأربعاء، 10 يناير 2018 06:00 ص
مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال المباحث، القبض على عاطل " مسجل خطر "، تخصص نشاطه فى تجارة المواد المخدرة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى بالزيتون، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة.
كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم الزيتون، لتفقد الحالة الأمنية، عندما اشتبهوا فى شخص وبإيقافه تبين أنه "فوزى.ش" 24 سنة مسجل خطر، وبتفتيشه ضبطت القوة بحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 600 جنيه .
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع عن النفس فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة فباشرت التحقيق.
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