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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:37 م
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سفينة شحن تصطدم بسفينة حربية روسية فى بحر إيجه

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:36 م
سفينة شحن تصطدم بسفينة حربية روسية فى بحر إيجه اصطدام سفينة _ صورة أرشيفية


موسكو (رويترز)
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نقلت وكالات أنباء روسية، عن البحرية الروسية، قولها اليوم الأربعاء، إن سفينة شحن ترفع علم سيراليون، اصطدمت بإحدى سفنها الحربية فى بحر إيجه يوم 30 ديسمبر.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن مصادر قولها إن السفينة التابعة للبحرية الروسية، وهى إحدى قطع أسطولها فى البحر الأسود، تعرضت لأضرار طفيفة وعادت إلى الميناء.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، أن السفينة الحربية الروسية كانت فى طريقها من البحر المتوسط إلى ميناء سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم.


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اصطدام بسفينة حربية روسية

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