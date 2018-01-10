سفير واشنطن بالعراق: الأيام القادمة ستشهد انخفاضا فى أعداد القوات الأمريكية





بغداد (أ ش أ)

أعلن السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاس سيليمان اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك انخفاض تدريجى للقوات الأمريكية بالعراق خلال الأيام المقبلة.

وقال سيليمان - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، وفقا لقناة (السومرية نيوز) -" إن تواجد القوات الأمريكية فى العراق قد انخفض خاصة فى الأنبار، وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية، وإن دعم واشنطن يتركز حاليا على تدريب القوات العراقية للحفاظ على الأراضى فى المناطق التى تحررت، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 112 مليون دولار على تأمين المناطق المحررة من رفع الألغام والعبوات، إضافة إلى أموال أخرى أسهمت بها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مخصصة لدعم العراق.