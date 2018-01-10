سفير واشنطن بالعراق: الأيام القادمة ستشهد انخفاضا فى أعداد القوات الأمريكية

سفير واشنطن بالعراق: الأيام القادمة ستشهد انخفاضا فى أعداد القوات الأمريكيةالأربعاء، 10 يناير 2018 12:19 م
السفير الأمريكى بالعراق دوجلاس سيليمان
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلن السفير الأمريكى لدى العراق دوجلاس سيليمان اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك انخفاض تدريجى للقوات الأمريكية بالعراق خلال الأيام المقبلة.
وقال سيليمان - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، وفقا لقناة (السومرية نيوز) -" إن تواجد القوات الأمريكية فى العراق قد انخفض خاصة فى الأنبار، وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية، وإن دعم واشنطن يتركز حاليا على تدريب القوات العراقية للحفاظ على الأراضى فى المناطق التى تحررت، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 112 مليون دولار على تأمين المناطق المحررة من رفع الألغام والعبوات، إضافة إلى أموال أخرى أسهمت بها ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مخصصة لدعم العراق.
إضافة تعليق
أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة