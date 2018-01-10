زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يهز غرب إيران

زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يهز غرب إيرانالأربعاء، 10 يناير 2018 09:33 م
مقياس ريختر
(رويترز)
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قال الموقع الإلكترونى الرسمى للسلطة القضائية فى إيران إن زلزالا شدته 4.7 درجة هز غرب البلاد مساء اليوم الأربعاء.
ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال الذى وقع قرب مدينة كرمانشاه.
كان زلزال شدته 7.3 درجة قد وقع فى نفس المنطقة فى منتصف نوفمبر تشرين الثانى وأودى بحياة 530 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 8000.
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