video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يهز غرب إيران

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:33 م
زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر يهز غرب إيران مقياس ريختر


(رويترز)
إضافة تعليق

قال الموقع الإلكترونى الرسمى للسلطة القضائية فى إيران إن زلزالا شدته 4.7 درجة هز غرب البلاد مساء اليوم الأربعاء.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الزلزال الذى وقع قرب مدينة كرمانشاه.

كان زلزال شدته 7.3 درجة قد وقع فى نفس المنطقة فى منتصف نوفمبر تشرين الثانى وأودى بحياة 530 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 8000.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تنتهى من بناء جدار على الحدود مع إيران خلال عام 2019

إيران: نستطيع زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم بشكل كبير

زلزال

مقياس ريختر

إيران

اخبار إيران

مظاهرات ايران



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة