زحام مرورى بشارع السودان وكوبرى 15 مايو بسبب مجمعات المدراس

زحام مرورى بشارع السودان وكوبرى 15 مايو بسبب مجمعات المدراسالأربعاء، 10 يناير 2018 08:27 ص
زحام مرورى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تباطأت حركة المرور بمعظم محاور الجيزة كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين، للقادم ومتجه من القاهرة ويفضل كوبرى الجلاء بديل مرورى كما ظهرت كثافات أعلى كوبرى عباس للمتجه إلى القاهرة بسبب منطقة المدارس.
كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بسبب مجمع مدارس الزمالك وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.
وظهرت كثافات مرتفعة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة و بمحيط أعمال نفق النهضة.
كما ظهرت كثافات مرورية فى شارع الهرم، لذلك يفضل شارع فيصل كبديل جيد، كما ظهرت كثافات بميدان الرماية بسبب وجود مجمع مدارس بطريق الفيوم الصحراوى.
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