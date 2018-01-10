رويترز.. مصادر: أكوا باور السعودية تدعو بنوكا لترتيب طرح عام أولى لأسهمها





دبي (رويترز)

أبلغت مصادر رويترز اليوم الأربعاء أن أكوا باور السعودية وجهت الدعوة إلى بنوك لتقديم عروض لترتيب طرحها العام الأولي المتوقع أن يسفر عن تقييم الشركة بما يصل إلى مليار دولار.

وقالت المصادر إن أكوا باور، وهى مطور لمشروعات الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، أرسلت طلبا الأسبوع الماضي إلى بنوك لتقديم مقترحات. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها بسبب الحساسية التجارية للموضوع.

ولم ترد الشركة إلى الآن على طلب للتعقيب.

وقال مصدران مصرفيان إن الشركة قد تصبح واحدة من المستفيدين الرئيسيين من جهود المملكة الرامية إلى تطوير قطاعها للكهرباء، وبخاصة الطاقة المتجددة.

وتتطلع الشركة إلى بيع حصة نسبتها 30 بالمئة إلى مستثمرين وإدراج أسهمها في الرياض.

وقال أحد المصادر إن قيمة الشركة قد تتراوح بين 800 مليون ومليار دولار بينما قدرها آخر بما يتراوح بين 3.5 مليار ريال (900 مليون دولار) وأربعة مليارات ريال.

وتسعى السعودية إلى إنتاج عشرة بالمئة من كهرباء المملكة من موراد متجددة خلال السنوات الست القادمة مع مضيها قدما في خطة بمليارات الدولارات لتنويع مزيج الطاقة وتوفير المزيد من النفط الخام للتصدير.

وبحسب بياناتها، تشمل محفظة أكوا باور توليد أكثر من 22 جيجاوات من الكهرباء باستثمارات تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.

ولدى أكوا علاقات وثيقة مع الحكومة السعودية ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للبلاد، حصة قدرها 13.7 بالمئة في الشركة بشكل غير مباشر من خلال وحدة تابعة.

وفي نوفمبر من عام 2016، عين صندوق الاستثمارات العامة بنك إتش.إس.بي.سي لتقديم المشورة بشأن صفقة محتملة لشراء حصة أكبر في أكوا. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستمضي قدما.

وقالت أكوا فى سبتمبر إنها تسعى للاستحواذ على شركة أو اثنتين من شركات توليد الكهرباء المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، والتي سيجري خصخصة أصولها.