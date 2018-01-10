رويترز: الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في خمس مدن على الأقل





(رويترز)

قال شهود لرويترز إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في خمس مدن تونسية على الأقل مساء اليوم الأربعاء بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وشملت الاشتباكات حي التضامن بالعاصمة وطبربة التي قتل فيها يوم الاثنين محتج أثناء اشتباكات مع الشرطة.