رويترز: الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في خمس مدن على الأقل

رويترز: الشرطة التونسية تشتبك مع محتجين في خمس مدن على الأقلالأربعاء، 10 يناير 2018 10:35 م
العنف فى تونس
(رويترز)
إضافة تعليق
قال شهود لرويترز إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع محتجين في خمس مدن تونسية على الأقل مساء اليوم الأربعاء بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وشملت الاشتباكات حي التضامن بالعاصمة وطبربة التي قتل فيها يوم الاثنين محتج أثناء اشتباكات مع الشرطة.
إضافة تعليق
كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015
بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة