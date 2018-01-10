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روسيا: طائرات بدون طيار هاجمت قاعدة حميميم وأقلعت من منطقة للمعارضة السورية

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:21 ص
روسيا: طائرات بدون طيار هاجمت قاعدة حميميم وأقلعت من منطقة للمعارضة السورية طائرة بدون طيار - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات بدون طيار، التى هاجمت قاعدة "حميميم"، أقلعت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد فى إدلب ، التى تسيطر عليها تشكيلات المعارضة السورية المعتدلة.

وذكرت صحيفة "النجم الأحمر" الناطقة بلسان وزارة الدفاع الروسية، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الوزارة تأكدت أن هذه الطائرات أقلعت من منطقة "الموزرة السكانية، التى تقع فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

وأضافت أن وزارة الدفاع الروسية بعثت برسالتين إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال أكار خلوصى ورئيس جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان تحثهما على ضرورة تنفيذ أنقرة للالتزامات التى أخذتها على عاتقها بضمان الامتثال لوقف الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة التى تحت سيطرتها، وضرورة تكثيف العمل لوضع نقاط المراقبة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب من أجل منع مثل هذه الهجمات للطيارات بدون طيار على أية مواقع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الإثنين الماضى عن إحباط محاولة هجوم للإرهابيين باستخدام طائرات بدون طيار على قاعدة "حميميم" الجوية وقاعدة القوات البحرية الروسية بمدينة طرطوس الساحلية السورية ليلة 6 يناير الجاري، حيث تم الكشف على 13 هدفا جويا صغير الحجم تقترب من المنشآت العسكرية الروسية وتم التصدى لهذا الهجوم بمهارة عالية، بما فى ذلك باستخدام أساليب الحرب الإلكترونية.


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