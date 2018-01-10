رئيس كولومبيا يسحب مبعوث مفاوضات السلام مع جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة





بوجوتا أ ش أ

أعلن رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس، اليوم الأربعاء، سحب المفاوض الرئيسى للبلاد فى محادثات السلام مع جماعة جيش التحرير الوطنى المتمردة على خلفية وقوع هجمات جديدة للمتمردين.

وأدان سانتوس - فى خطاب قصير عبر التلفزيون الرسمي، نقلته شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - تلك الهجمات، وقال إنه طلب من جوستافو بيل المفاوض الرئيسى العودة من المحادثات الجارية فى الإكوادور لتقييم الموقف.

وقالت الشبكة إن الاشتباكات - التى تحدث عنها الرئيس - وقعت بعد ساعات من انتهاء وقف تبادل إطلاق النار المشترك بين الجانبين.

يذكر أنه كان من المقرر أن يلتقى ممثلون عن الحكومة الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطنى اليوم فى الإكوداور، وكان من المتوقع أن يناقش الجانبان بنود اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.