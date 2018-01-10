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رئيس شركة بيع المصنوعات: نعيد تشغيل فروع جديدة متوقفه منذ 20 عاما

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:13 م
رئيس شركة بيع المصنوعات: نعيد تشغيل فروع جديدة متوقفه منذ 20 عاما محمد عناره رئيس شركة بيع المصنوعات


كتب عبد الحليم سالم
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قال محمد عناره رئيس مجلس إدارة شركة بيع المصنوعات ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة أعادت تشغيل عدد من الفروع المتوقفة منذ 20 عاما ، فى إطار خطة استغلال الأصول وفق تعليمات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ، وميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة.

وأضاف محمد عنارة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " ،انه تم افتتاح فروع فايد بالإسماعيلية والانفوشى وراغب بالإسكندرية  ،وتم تطويرها بالجهود الذاتية بنحو 2.5 مليون جنيه ، حيث كانت الفروع  مغلقة منذ 20 عاما .

 

وأضاف إنه فيما يتعلق بالفروع الجديدة أن فرع دسوق  بمحافظة كقفر الشيخ جاهز للافتتاح بتكلفة ٥ ملايين جنيه ، وكذلك فرع السنبلاوين  بمحافظة الدقهلية  جاهز للافتتاح نهاية الشهر الجارى وتم تطويره بتكلفة 5 ملايين جنيه ، مشيرا أن فرع محمد فريد بوسط البلد جاهز ايضا بعد تطويره ايضا بنحو 5 ملايين جنيه.

وحول فرع الغردقة الذى تعرض لحريق الفترة الماضية قال محمد عنارة ، انه سيتم افتتاحه فى غضون 3 أشهر.

وتسعى شركة بيع المصنوعات واحدة من شركات التجارة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الى تحقيق معدلات ربحية وايرادات مرتفعة ،تزامنا مع برنامج استغلال كافة الاصول غير المستغلة، والذى اطلقته وزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للسياحة والفنادق .

 

 


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