رئيس حى بولاق أبو العلا: نقل 2750 أسرة حتى الآن من مثلث ماسبيرو

رئيس حى بولاق أبو العلا: نقل 2750 أسرة حتى الآن من مثلث ماسبيروالأربعاء، 10 يناير 2018 02:00 ص
منطقة مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، رئيس بولاق أبو العلا، أنه تم نقل 2750 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو حتى الآن، وذلك ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية.
وأضاف رئيس حى بولاق أبو العلا، لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات النقل والتسكين والتعويض تتم بشكل يومى وعلى قدم وساق، مشيرا إلى أن الحى يقوم بالهدم الجزئى للغرف التى يتم إخلاؤها بشكل فورى حتى لا تتم إعادة تسكينها.
وأضح عبد الهادى أن قرار عدم التعامل ماليا بشيكات، أبطأ من عملية صرف التعويض بشكل نسبى، ولكن لم يتوقف صرف التعويضات.
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