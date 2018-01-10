video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الأركان العراقى: اتفاق مع الناتو لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:35 م
رئيس الأركان العراقى: اتفاق مع الناتو لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عثمان الغانمى، أنه سيتم خلال 2018 تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الجيش، بالتعاون مع قوات التحالف الدولى لمحاربة (داعش ).

وأوضح الغانمى - فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى، اليوم الأربعاء - أن وزارة الدفاع العراقية ستعتمد أسسا مهنية فى إعادة هيكلة وبناء القوات الأمنية، وخاصة فى مجال التدريب والتسليح والتنظيم والتجهيز، مشيرا إلى أن بغداد عقدت اتفاقا مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة وكاميرات مراقبة لحماية الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل البلاد .

ودعا رئيس أركان الجيش العراقي، المجتمع الدولى إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجستى للقوات العراقية، بعد أن خسرت الكثير من المعدات والأسلحة الثقيلة خلال حربها ضد تنظيم (داعش ).


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى والحشد الشعبى يكملان تطهير وادى زغيتون غرب كركوك

رئيس الأركان العراقى

العراق

أخبار العراق

الناتو

قوات الحدود

أسلحة متطورة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة