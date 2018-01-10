رئيس الأركان العراقى: اتفاق مع الناتو لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة





بغداد أ ش أ

أعلن رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول الركن عثمان الغانمى، أنه سيتم خلال 2018 تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الجيش، بالتعاون مع قوات التحالف الدولى لمحاربة (داعش ).

وأوضح الغانمى - فى تصريح لراديو (سوا) الأمريكى، اليوم الأربعاء - أن وزارة الدفاع العراقية ستعتمد أسسا مهنية فى إعادة هيكلة وبناء القوات الأمنية، وخاصة فى مجال التدريب والتسليح والتنظيم والتجهيز، مشيرا إلى أن بغداد عقدت اتفاقا مع حلف شمال الأطلسى (الناتو) لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة وكاميرات مراقبة لحماية الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية إلى داخل البلاد .

ودعا رئيس أركان الجيش العراقي، المجتمع الدولى إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجستى للقوات العراقية، بعد أن خسرت الكثير من المعدات والأسلحة الثقيلة خلال حربها ضد تنظيم (داعش ).