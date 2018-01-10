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الأربعاء، 10 يناير 2018 10:29 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية درجات الحرارة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تصل لحد الضباب على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 القاهرة 10 22

وسط الدلتا 10 22 

الإسكندرية 10 20 

بلطيم 13 20

مطروح 09 19      

السلوم 11 18      

سيوة 07 20

بورسعيد 14   19

دمياط 14     19

العريش 06 18      

رفح 06 18 

الإسماعيلية 06 22 

السويس 07 22     

رأس سدر 10 22   

نخل 02 17

نويبع 15 23

طابا 12 19 

كاترين 05 21      

الطور 09 21

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 14 24      

مرسى علم 15 23  

الفيوم 09 22       

بنى سويف 09 22  

المنيا 07 22

أسيوط 08 22      

سوهاج 09 23      

قنا 09 24  

الأقصر 10 25     

أسوان 11 26       

أبوسمبل 13 25    

الوادى الجديد 08 24      

شلاتين 17 25      

أبو رماد 16 24     

رأس حدربة 16 23 

حلايب 17 23     

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 مكة المكرمة 18 33

المدينة 08 22      

الرياض 04    18

المنامة 15 21      

أبوظبى 15 23      

الدوحة 15 23      

الكويت 06   21

دمشق 02 15       

بيروت 14     19

عمان 05 14

القدس 06 15      

غزة 11       19

بغداد 06 19

مسقط 18 23      

صنعاء 01 19      

الخرطوم 16 31    

طرابلس 10 17     

تونس 08 17

الجزائر 09 13

الرباط 08 16       

نواكشوط 14 28   

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 أنقرة 0 09  

إسطنبول 07 12    

إسلام أباد 05 21  

نيودلهى 08 22     

جاكرتا 25 31      

بكين - 10 - 01

كوالامبور 23 30   

طوكيو 02 10       

أثينا 08 14 

روما 03 13 

باريس 03 09       

مدريد 02 08       

برلين 01 07

لندن 02 08

مونتريال - 02 1    

موسكو - 05 - 03       

نيويورك 0 02

واشنطن 02 05     

 


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