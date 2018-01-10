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خبراء الأدلة الجنائية يتحفظون على فوارغ طلقات فى حادث فندق بالدقى

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:45 م
خبراء الأدلة الجنائية يتحفظون على فوارغ طلقات فى حادث فندق بالدقى مديرية أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى خبراء المعمل الجنائى معاينة لموقع حادث إطلاق النار على فندق بالدقى من جانب عدد من المسلحين صباح اليوم الأربعاء.

 

وتحفظ خبراء الأدلة الجنائية على 12 من فوارغ الطلقات لفحصها، لتحديد نوع السلاح المستخدم فى إطلاق الأعيرة النارية، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغ محتواها.

 

وأجرى فريق من نيابة الدقى تحت إشراف حسن على مدير النيابة، انتقل إلى مكان الفندق الذى شهد حادث إطلاق النيران، وتبين وجود تلفيات فى بعض محتويات الفندق، بالإضافة إلى تكسر مجموعة من السيارات التى كانت متوقفة أمامه.

 

وقال عدد من المسئولين والعاملين بالفندق، أنهم فوجئوا بقيام مجموعة من المسلحين بإقتحام المكان وأطلاق النيران بشكل عشوائى، ما أدى إلى إصابة بودى جارد من العاملين بالمكان بطلق نارى فى قدمه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وطالبت النيابة سرعات تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

وأصدرت نيابة  الدقى برئاسة المستشار هاني صالح، قرار بتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمحيط فندق " أ .م " المتواجد بالقرب من ميدان مصطفى محمود والذى شهد قيام مسلحين بإطلاق النيران علية

 

وكشفت لقطات الفيديو، أن المتهمين بلغ عددهم 10، كانوا ملثمين ويحملوا أسلحة نارية، واقتحموا  المكان وقاموا بإطلاق النيران بشكل عشوائى ما أدى إلى إصابة بودى جارد من العاملين بالمكان بطلق نارى فى قدمه.

 

تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا يفيد بإطلاق عدد من الأشخاص أعيرة نارية أمام أحد الفنادق، فانتقل العقيد أيمن حمزاوى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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