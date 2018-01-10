حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارا: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح حول مُعدلاتها السنوية المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويتوقع أن تندفع كميات من السحب المتوسطة والعالية "غير الممطرة" نحو المملكة، بحيث تتحول الأجواء لتصبح غالباً غائمة فى مختلف المناطق، وتكون الرياح خفيفة ومتغيرة الاتجاهات إلى جنوبية خفيفة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج خفيف، ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 21 درجة مئوية.

ليلا: يكون الطقس أقل برودة من المُعتاد فى عموم المناطق، مع ظُهور كميات من السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.