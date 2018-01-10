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جيش ميانمار يعترف بقتل 10 من الروهينجا عثر على جثامينهم بمقبرة جماعية

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:41 م
جيش ميانمار يعترف بقتل 10 من الروهينجا عثر على جثامينهم بمقبرة جماعية عناصر من الجيش بميانمار


ناى بى تاو أ ش أ
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اعترف جيش ميانمار، اليوم الأربعاء، بأن قواته إلى جانب قرويين بوذيين، كانوا قد قتلوا عشرة أفراد من (الروهينجا) عُثر على جثامينهم فى مقبرة جماعية فى قرية بولاية (راخين) فى ديسمبر الماضى .

وزعم رئيس أركان جيش ميانمار - فى بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، ونقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن أفراد (الروهينجا) الذين عثر على جثامينهم هددوا القروين البوذيين الأمر الذى أدى إلى قتلهم على سبيل الانتقام على حد قولهم.

ويعد هذا الاعتراف العلنى من جانب الجيش هو الأول من نوعه منذ بدئه عمليات أمنية مشددة ضد مسلمى (الروهينجا) فى البلاد، خلال أغسطس الماضي، وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمليات تطهير عرقى منظمة وتسببت فى نزوح أكثر من 650 ألف من مسلمى (الروهينجا) إلى بنجلاديش المجاورة.


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