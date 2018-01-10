جمعية رجال الإعمال بالإسماعيلية: قانون الإفلاس يساهم في تحسين الاقتصاد

جمعية رجال الإعمال بالإسماعيلية: قانون الإفلاس يساهم في تحسين الاقتصادالأربعاء، 10 يناير 2018 10:57 م
المهندس عاطف عثمان
الإسماعيلية- جمال حراجى
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أكد عاطف عثمان عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية وعضو غرفة الصناعات الهندسية؟، أن مشروع قانون الإفلاس المقدم من الحكومة مكملا لقانون الإستثمار وسيسهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأشار عثمان فى تصريحات لـ اليوم السابع، إلى أن قانون الإفلاس يتيح فرصة إعادة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة والمتوقفة مما يعيدها مرة أخرى للدخول في مجال عملها التجاري والاقتصاد، وأن مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس سيسهم في تحفيز المستثمر على دخول السوق المصرية.
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الإقتصادية عن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
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