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جامعة النيل الأهلية تتسلم اليوم المبنى الأكاديمى من مدينة زويل

الأربعاء، 10 يناير 2018 03:00 ص
جامعة النيل الأهلية تتسلم اليوم المبنى الأكاديمى من مدينة زويل جامعة النيل الأهلية


كتب محمود راغب
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تنظم جامعة النيل الأهلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بالمقر الرئيسى للجامعة، بحضور عمرو موسى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، وأعضاء مجلس الأمناء.

 

ويأتى المؤتمر للإعلان عن تفاصيل تسلم الجامعة للمبنى الأكاديمى لجامعة النيل من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الأرض والمرافق والمبانى والإنشاءات والتجهيزات المقام عليها المبنى الأكاديمى، ودخول مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بصحبة الإعلاميين والصحفيين لأول مرة المبنى الأكاديمى منذ الأزمة التى استمرت لسنوات.

 

ويشهد المؤتمر الصحفى الإعلان عن خطة الجامعة وأنشطتها بعد تسلم المبنى الأكاديمى، تزامنا مع مرور 11 سنة على وضع حجر أساس أول جامعة أهلية فى مصر فى القرن الــ 21 "جامعة النيل الأهلية"؛ وذلك بحضور مجلس الأمناء بكامل هيئته وعدد من الشخصيات التى ساندت الجامعة فى مسيرتها؛ وسيقوم مجلس أمناء الجامعة بالرد على كل أسئلة واستفسارات السادة الصحفيين والإعلاميين .

 


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