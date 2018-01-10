توقف حركة القطارات بمدينة سالزبورج فى النمسا بعد إنذار بوجود قنبلة





فيينا أ ش أ

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الروسية، اليوم الأربعاء، أن حركة القطارات توقفت فى مدينة سالزبروج غربى النمسا بسبب إنذار بوجود قنبلة.

ونقلت القناة عن تقارير تفيد بوجود قنبلة فى محطة السكك الحديدية المركزية فى مدينة سالزبورج، وانتشرت الشرطة فى الموقع دون ذكر المزيد من التفاصيل.