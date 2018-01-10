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توفير 6 تخصصات جديدة لخدمة المرضي بمستشفى أطفال بنها

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:13 م
توفير 6 تخصصات جديدة لخدمة المرضي بمستشفى أطفال بنها الدكتور محمد كليب مدير مستشفي الأطفال التخصصي


القليوبية حسن عفيفي
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أعلن الدكتور محمد كليب مدير مستشفي الأطفال التخصصي بينها، أن المستشفي نجحت مؤخرا في توفير 6 تخصصات جديدة لخدمة المرضي من الاطفال  ، وهي عيادات الرمد وتشوهات العظام والعمود الفقري  والتوحد والنفسية  وجراحات اليد والأسنان.

وأشار مدير المستشفى إلى أن اللائحة الخاصة بالمستشفي هي تقديم الخدمة نظير أجر ولكنها تقدمها مجانا للأطفال الذين يشملهم نظام التأمين الصحي بالاضافة إلي العلاج علي نفقة الدولة ، بالرغم من معاناة المستشفي من وجود ديون علي هيئة التأمين الصحي تقدر ب8  ملايين جنيه، إلا أن المستشفي لا تستطيع وقف خدماتها عن الأطفال الذين يشملهم غطاء التأمين الصحي

أضاف كليب في تصريحات صحفية أن المستشفي تجري يوميا ما لا يقل عن 30 عملية في كافة التخصصات المختلفة ، مشيرا إلى أن بنك الدم بمفرده يستقبل 108 حالات أسبوعيا من الاطفال مرضي الدم  والأورام ،فالقسم يسير وفقا مستويات علمية متميزة عن طريق جهاز فصل اكياس الدم ، جهاز فصل للبلازما والصفائح الدموية ، كما يقدم خدماته للمجتمع المحيط.

 

 


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