تنشيط السياحة: نكثف تواجدنا بالسوق الهندى بتنظيم القوافل والمشاركة بالمعارض





ميرفت رشاد

تشارك هيئة تنشيط السياحة فى فعاليات معرض مدريد الدولى FITURE، المقام خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجارى بالعاصمة الأسبانية مدريد، بجناح مصرى على مساحة 300 متر مربع.

ويعد المعرض واحدا من أهم المعارض والبورصات السياحية العالمية ويشارك فيه عدد كبير من أهم منظمى الرحلات و متخذى القرار السياحى فى العالم بالإضافة إلى شركات الطيران والفنادق.

وقال هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة إن المشاركة فى المعرض تأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة للمشاركة فى اهم المعارض السياحية الدولية خلال العام الحالي، والتى من شأنها تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والعودة بالأرقام السياحية إلى معدلاتها الطبيعية .

وأشار فى بيان له اليوم إلى أن الهيئة تشارك هذا الشهر أيضا فى معرضVackantiebeurs المقام بهولندا خلال الفترة من 10 حتى 14 يناير الجارى، ومعرض الإجازات بفيينا المزمع إقامته خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير والذى يشارك به 800 عارض يمثلون أكثر من 170 دولة ويزور المعرض سنويا ما يقرب من 150 ألف زائر.

وقال إن الهيئة تعمل على تكثيف تواجدها بالسوق الهندى، حيث يشارك المكتب السياحى بمومباى، معرضOTM السياحى الدولى الذى تستضيفه الهند فى 18 يناير، حيث يعتبر المعرض أحد أهم المعارض السياحية المهمة فى الهند.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة من 21 إلى 25 يناير، بتنظيم قافلة سياحية لـ4 مدن هندية وهى بونا، حيدر أباد، شيناى، كولكاتا، موضحا أن تنظيم القوافل والمشاركة فى المعارض الدولية من أهم آليات الترويج والجذب السياحى التى تعتمد عليها الهيئة، مشيرا إلى أن هذه الآليات ساهمت فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى ٢٠١٧، والذى شهد زيادة ملحوظة فى أعداد السياحة الوافدة تصل إلى 90 % مقارنة بعام 2016.

وأوضح الدميرى، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بالسوق الهندى باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث يتميز السائح الهندى بارتفاع معدلات إنفاقه كما يهتم بمنتج السياحة الثقافية، مما يعزز الحركة السياحة إلى المحافظات السياحية فى صعيد مصر.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن السائح الهندى يتميز باختلاف الموسم السياحى لديه عن الموسم السياحى من أسواق أوروبا مما يسهم فى تخفيف حدة الموسمية فى القطاع السياحى فى مصر، وبالتالى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة السياحية بشكل عام.