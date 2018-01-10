تليفزيون إسرائيل: قطر استضافت مئات السياح الإسرائيليين عقب المقاطعة العربية





كتب- هاشم الفخرانى

كشفت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلى، النقاب عن أن قطر استضافت على مدار الست شهور الماضية مئات السياح الإسرائيليين فى أعقاب مقاطعة الرباعى العربى للدوحة فى 5 يونيو الماضى.

وأجرت القناة حوارا تليفزيونيا مع أحد المرشدين السياحيين الإسرائيليين الذى أكد أن القطريين استقبلو السياح الإسرائيليين بحفاوة شديدة، مؤكدا على قوة وحميمية العلاقات بين تل أبيب وإسرائيل.

وأشار المرشد السياحى الذى يدعى "موتكية هدر"، أنه عندما اصطحب السياح الإسرائيليين إلى سوق "واقف" السياحى وهو من أكبر وأشهر الأسواق السياحية فى إمارة قطر لم يقلق على أمن السياح بل إن أحد القطريين لم يعترض على التقاط صور بجواره حتى بعدما علم أنه إسرائيلى.

وأكد المرشد السياحى على أن قطر توفر مزارات سياحية رياضية للسياح الإسرائيليين من خلال رؤية الملاعب والاستادات التى تبنيها من أجل استضافة مونديال كاس العالم 2022 .