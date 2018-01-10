video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تكنولوجيا معلومات جامعة مصر تشارك فى مبادرة next technology leader

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:51 م
تكنولوجيا معلومات جامعة مصر تشارك فى مبادرة next technology leader جامعة مصر


وائل ربيعى_ أحمد حسنى
إضافة تعليق

تشارك كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى مبادرة next technology leader التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

 

ومن المقرر أن يشارك عدد من الطلاب المنتمين لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر فى المبادرة بعدما توافرت بهم شروط الإشتراك وبذلك تكون مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الخاصة الوحيدة المشاركة فى مبادرة next technology leader ضمن 15 جامعة حكومية.

 

من ناحية أخرى أعتمد المجلس الأعلى للجامعات تخصصات جديدة بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر وهى بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم الأعمال الذكية وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الجغرافية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحدث معمل للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بجامعات مصر بآداب كفر الشيخ (صور وفيديو)

جامعة مصر

الرئيس السيسى

مسابقات الطلاب



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة