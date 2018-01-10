تكنولوجيا معلومات جامعة مصر تشارك فى مبادرة next technology leader

وائل ربيعى_ أحمد حسنى

تشارك كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى مبادرة next technology leader التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا لتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يشارك عدد من الطلاب المنتمين لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر فى المبادرة بعدما توافرت بهم شروط الإشتراك وبذلك تكون مصر للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الخاصة الوحيدة المشاركة فى مبادرة next technology leader ضمن 15 جامعة حكومية.

من ناحية أخرى أعتمد المجلس الأعلى للجامعات تخصصات جديدة بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر وهى بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم المعلومات وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات تخصص نظم الأعمال الذكية وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الجغرافية.