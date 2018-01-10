تعرف على مشروعات المستشفيات الجديدة بالأقصر وخدمات الصحة للأهالى فى 2018





الأقصر - أحمد مرعى

حققت محافظة الأقصر نجاحاً كبيراً فى القطاع الصحى خلال العام الماضى، حيث جرى افتتاح أضخم صرح طبى تمثل فى مستشفى أرمنت الجديد، وكذلك افتتاح مبنى جديد لدعم مستشفى الأقصر العام، وينتظر أبناء مدن وقرى الأقصر خطوات ومشروعات جديدة فى الصحة خلال العام الجارى 2018.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، فى معلومات كخدمة للقراء كافة تفاصيل العمل وخطوات المستشفيات الجديدة ومشروعات مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة:-

1- وصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى إسنا المركزى الجديد إلى 85%، والتى بدأ العمل فى إنشائها العام الماضى.

2- وصول نسب تنفيذ الأعمال بمستشفى العديسات إلى 80%، والتى بدأ العمل فى إنشائها العام الماضى.

3- وصول نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد مستشفى البياضية العام إلى 70%.

4- وصول نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتجديد بمستشفى الأقصر الدولى إلى 40%.

5- يجرى البدء فى إنشاء مركز تدريب للأطباء بمستشفى الأقصر الدولى.

6- الموافقة على تخصيص أرض مستشفى القرنة 2100 م2، وتم إدخاله موازنة العام المالى كدراسات وسيتم العمل به بدء من العام المالى المقبل.

7- تدبير 7 ملايين جنيه لإعادة بناء وحدة الشيخ موسى الصحية بالكرنك، وتم الإسناد إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجارى إجراءات التسليم.

8- يجرى الإعداد حالياً لتنفيذ المعهد الفنى الصحى بالأقصر 5 سنوات بمقر مستشفى إسنا المركزى القديم لسد العجز فى الفنيين والمراقبين الصحيين فى المنشآت الصحية بالمحافظة.

9- تستمر مديرية الصحة بالأقصر فى إطلاق قوافل مختلفة لدعم المرضى بمختلف المدن والقرى.

10- تشترك مديرية الشئون الصحية مع حملة "علشان تبنيها" ومؤسسة "بكرة لينا" لتنظيم مبادرات للكشف على مرضى فيروس سى.