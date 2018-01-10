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تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:00 ص
تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات العمال يسابقون الزمن لتشييد البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة


كتب أحمد حربى
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أحدث مبنى برلمان فى تاريخ مصر الحديث، سيكون الإنجاز الأهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ليعبر عن صوت الشعب الحقيقى، خلال الأشهر القلية المقبلة.

 

"اليوم السابع" يقدم عدة معلومات عن مواصفات وشكل مبنى البرلمان فى العاصمة الجديدة:

 

1. يقع مبنى البرلمان بجوار الحى الحكومى ومواجه لمبنى مجلس الوزراء وعلى بعد 10 دقائق من مبنى الكاتدرائية وفندق الماسة.

2. المقاولون العرب هى الشركة المنفذة لمبنى البرلمان الجديد بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

3.مساحة البرلمان الجديد 33 فدانًا (حوالى 138 ألف متر مكعب) ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالى.

4. يتكون البرلمان من جزئين؛ الأول عبارة عن مبنى رئيسى يتضمن قاعة رئيسية تسع لنحو 1000 شخص، والجزء الآخر مجموعة من المبانى الخدمية.

5.لأول مرة يتضمن البرلمان مقرًا كاملاً لمركز شرطة ووحدة إسعاف وجراج عبارة عن طابقين لخدمة كافة العاملين والمترديين على البرلمان.

6.يصل ارتفاع البرلمان لـ65 مترًا وينتهى بقبة رئيسية بقطر 50 مترًا مربعًا.

7.المقاولون العرب استلمت موقع البرلمان فى يوليو الماضى ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن لـ20%.

8. حوالى 1000 عامل وفنى ومهندس يعملون داخل مبنى البرلمان على مدار الـ24 ساعة بنظام 3 ورديات.

9. البرلمان سيكون تحفة معمارية تمتزج بالأصالة والتاريخ والديكور الحديث.

 


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"الأيد الشغالة" تواصل العمل لتشييد مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية

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تشييد البرلمان



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