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الأربعاء، 10 يناير 2018 12:27 م
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تعرف على خطط شركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول خلال 2018/2019

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:01 ص
تعرف على خطط شركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول خلال 2018/2019 شركة السويس لتصنيع البترول


كتب أحمد أبو حجر
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واصلت شركات البترول القطاع العام عقد اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنات التخطيطية الجديدة خلال العام المالى 2018/2019، حيث استعرضت شركتا السويس لتصنيع البترول، والنصر للبترول، الموازنة التخطيطية المقترحة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول أن استراتيجية القطاع لتطوير صناعة التكرير ترتكز على عدة محاور رئيسية  من أهمها إزالة الاختناقات فى معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة العمل والأمان والسلامة وتطوير الأنظمة الوقائية المطلوبة لحماية البيئة.

"اليوم السابع" يعرض خطة شركتى السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول خلال العام الجارى

شركة السويس لتصنيع البترول

تستهدف خطة عمل الشركة خلال العام تكرير 2 مليون طن خام لتوفير المنتجات البترولية المختلفة.

 وتعمل على الشركة على تنفيذ مشروعات الوحدات الإنتاجية الجديدة والإحلال والتجديد للأجهزة والمعدات ومشروعات الامن والسلامة.

استكمال مراحل العمل فى مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت لإنتاج نحو 396 الف طن اسفلت سنوياً.

العمل على تنفيذ وحدة إنتاج البوتاجاز الجديدة لإنتاج 59 الف طن بوتاجاز سنوياً للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى.

وتستهدف الشركة تنفيذ مشروع تحديث مجمع التفحيم بالشركة والذى يهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية من السولار.

العمل على مشروع تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومشروع الإحلال والتجديد لأجهزة الشركة.

 

شركة النصر للبترول

تستهدف الشركة  تنفيذ المشروعات الاستثمارية اللازمة للتطوير والإحلال والتجديد بهدف الحفاظ على الطاقات الإنتاجية للمعمل الذى يعد أعرق معامل تكرير البترول فى مصر.

 تعزيز منظومة الامن الصناعى وحماية البيئة بالمعدات والأنظمة الوقائية المطلوبة.

تستهدف خطة العمل تكرير 3.8 مليون طن خام ومتكثفات خلال العام.


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