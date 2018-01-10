تعرف على خطة الأوقاف للسيطرة على المنابر × 5 خطوات

تعرف على خطة الأوقاف للسيطرة على المنابر × 5 خطواتالأربعاء، 10 يناير 2018 07:00 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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عبرت وزارة الأوقاف عن نجاحها فى انتشال المنابر ببيوت الله من سجال وحشد سياسى، كما حدث بمؤتمر حازم أبو إسماعيل بمسجد أسد بن الفرات، إلى الحديث الوسطى والخطاب المجتمعى الوعظى، فى خطوات وكانت كالتالى..
1 – منع الحزبيين من صعود المنابر.
2 – منع المرشحين فى الانتخابات من صعود المنابر.
3 – منع قادة تيار الإسلام السياسى من صعود المنابر.
4 – إطلاق خطبة موحدة تعالج قضايا المجتمع وأزماته دون ذكر أشخاص.
5 – منع الدعاية الانتخابية والمؤتمرات السياسية داخل وبمحيط المساجد.
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