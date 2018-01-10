تعرف على خطة إدارات قطاع الخزانات بـ"الرى" خلال العام الحالى × 12 معلومة





كتبت أسماء نصار

كشف المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، عن ملامح خطة عمل الإدارات العامة التابعة للقطاع للعام الحالى، وهو ما نوضحه فى النقاط التالية:

1- تحديث الخطة الاستراتيجية بإدخال التقارير الفنية فى قاعدة البيانات الجغرافية.

2- تصميم قاعدة بيانات لجميع العاملين بالقطاع.

3- تدريب العاملين الجدد على قاعدة البيانات الجغرافية ولتطوير منظومة العمل بالمركز.

4- استكمال تحديث الرسومات الهندسية للقناطر القديمة.

5- توحيد الأكواد وتبادل المعلومات والتنسيق مع مركز المعلومات الرئيسى للوزارة.

6- تطوير برنامج دعم اتخاذ القرار.

7- تحديث الكتب والمنشورات والكتيبات والمطويات الدورية للتعرف على قطاع الخزانات مع الاستمرار فى الاستعداد لإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات.

8- التحديث المستمر للتقارير الدورية للقطاع.

9- الاستمرار فى تجميع التقارير النصف شهرية والشهرية والربع سنوية والنشرة الأسبوعية للإدارات المختلفة للقطاع.

10- وضع آليات وخطط لتطوير الصفحة الرسمية للقطاع.

11- الاستمرار فى لجان البت لمشروع قناطر ديروط الجديدة.

12- استكمال تدريب العاملين بالمركز لتطوير منظومة العمل بالإدارة.