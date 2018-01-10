تعرف على خطة إدارات قطاع الخزانات بـ"الرى" خلال العام الحالى × 12 معلومة

تعرف على خطة إدارات قطاع الخزانات بـ"الرى" خلال العام الحالى × 12 معلومةالأربعاء، 10 يناير 2018 05:00 ص
كتبت أسماء نصار
كشف المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، عن ملامح خطة عمل الإدارات العامة التابعة للقطاع للعام الحالى، وهو ما نوضحه فى النقاط التالية:
1- تحديث الخطة الاستراتيجية بإدخال التقارير الفنية فى قاعدة البيانات الجغرافية.
2- تصميم قاعدة بيانات لجميع العاملين بالقطاع.
3- تدريب العاملين الجدد على قاعدة البيانات الجغرافية ولتطوير منظومة العمل بالمركز.
4- استكمال تحديث الرسومات الهندسية للقناطر القديمة.
5- توحيد الأكواد وتبادل المعلومات والتنسيق مع مركز المعلومات الرئيسى للوزارة.
6- تطوير برنامج دعم اتخاذ القرار.
7- تحديث الكتب والمنشورات والكتيبات والمطويات الدورية للتعرف على قطاع الخزانات مع الاستمرار فى الاستعداد لإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات.
8- التحديث المستمر للتقارير الدورية للقطاع.
9- الاستمرار فى تجميع التقارير النصف شهرية والشهرية والربع سنوية والنشرة الأسبوعية للإدارات المختلفة للقطاع.
10- وضع آليات وخطط لتطوير الصفحة الرسمية للقطاع.
11- الاستمرار فى لجان البت لمشروع قناطر ديروط الجديدة.
12- استكمال تدريب العاملين بالمركز لتطوير منظومة العمل بالإدارة.
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