video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطة إدارات قطاع الخزانات بـ"الرى" خلال العام الحالى × 12 معلومة

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:00 ص
تعرف على خطة إدارات قطاع الخزانات بـ"الرى" خلال العام الحالى × 12 معلومة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى


كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

كشف المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، عن ملامح خطة عمل الإدارات العامة التابعة للقطاع للعام الحالى، وهو ما نوضحه فى النقاط التالية:

 

1- تحديث الخطة الاستراتيجية بإدخال التقارير الفنية فى قاعدة البيانات الجغرافية.

2- تصميم قاعدة بيانات لجميع العاملين بالقطاع.

3- تدريب العاملين الجدد على قاعدة البيانات الجغرافية ولتطوير منظومة العمل بالمركز.

4- استكمال تحديث الرسومات الهندسية للقناطر القديمة.

5- توحيد الأكواد وتبادل المعلومات والتنسيق مع مركز المعلومات الرئيسى للوزارة.

6- تطوير برنامج دعم اتخاذ القرار.

7- تحديث الكتب والمنشورات والكتيبات والمطويات الدورية للتعرف على قطاع الخزانات مع الاستمرار فى الاستعداد لإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات.

8- التحديث المستمر للتقارير الدورية للقطاع.

9- الاستمرار فى تجميع التقارير النصف شهرية والشهرية والربع سنوية والنشرة الأسبوعية للإدارات المختلفة للقطاع.

10- وضع آليات وخطط لتطوير الصفحة الرسمية للقطاع.

11- الاستمرار فى لجان البت لمشروع قناطر ديروط الجديدة.

12- استكمال تدريب العاملين بالمركز لتطوير منظومة العمل بالإدارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا قدم وزير الرى فى ملف التعديات على النيل والترع × 5 معلومات

وزارة الرى: 120 مليون جنيه مشروعات جارى تنفيذها بمحافظة بنى سويف

وزارة الرى توضح استعداداتها لمواجهة السيول ومتابعتها مع الجهات المعنية

قطاع الخزانات

القناطر الكبرى

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة