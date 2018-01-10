تعرف على خريطة مشروعات إنتاج الغاز فى مصر خلال 2018





كتب أحمد أبو حجر

تستهدف وزارة البترول زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى من خلال العمل على الانتهاء من تشغيل 5 مشروعات غازية خلال العام الجارى يأتى على رأسها إكمال المرحلة الاولى من حقل ظهر، بالإضافة إلى بدء الإنتاج من المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية غرب الدلتا العميق.

اليوم السابع يرصد خريطة مشروعات الغاز المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجارى

المرحلة الأولى من حقل ظهر



تستهدف وزارة البترول العمل على اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر العملاق، بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ، والمخطط لها فى يونيو 2018، سيصل الإنتاج تدريجيا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا، بزيادة تصل إلى حوالى 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز عن المستوى الحالى بعد الإعلان عن بدء الإنتاج المبكر من الحقل.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن منتصف شهر ديسمبر الماضى عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ويعد حقل ظهر العملاق أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، ويضم الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد فى إمدادات الطاقة، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى من المشروع نحو 5 مليارات دولار.

ويتم تنفيذ العمل بالحقل من خلال تحالف يضم شركات إينى الإيطالية، وروسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية .



المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية غرب الدلتا



وقبل نهاية العام الجارى تستهدف وزارة البترول العمل على وضع المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، بمعدلات إنتاج تتراوح ما بين 500 – 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف يضم كلا من شركة "بى بى" الإنجليزية ، وشركة ديا الألمانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح المرحلة الأولى من المشروع التى تضم حقلا تورس وليبرا، منتصف العام الماضى -مايو 2017 - بطاقة إنتاجية تصل لحوالى 700 مليون قدم مكعب يوميا، بعد الانتهاء من تشغيل جميع الآبار الـ9 الخاصة بالحقلين

حقل أتول



والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط للوصول بالإنتاج إلى نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبي من حقل الغاز الطبيعي آتول بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا

ويقدر احتياطى الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 3.8 مليار دولار بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول.

حقل نورس



استمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والذى يعد أحد أهم الحقول المصرية المنتجة للغاز الطبيعى وأكبرها، ويبلغ اجمالى إنتاج الحقل نحو أكثر من مليار قدم مكعب غاز، 10.6 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يومياً.

القطامية الضحلة-1



والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة-1، ويعتبر هذا الكشف ثالث نجاح لنشاط شركة بى بى مصر الاستكشافى بعد كشفى سلامات وأتول، وتم حفر البئر الاستكشافية "القطامية الضحلة-1" حتى عمق إجمالى بلغ 1961 فى مياه عمقها 108 أمتار تقريبا،والبئر القطامية الضحلة-1 يقع على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، ويبعد 30 كم جنوب غرب حقل سلامات و35 كم فقط غرب تسهيلات حقل حابى البحرية، وتملك شركة بى بى حصة 100% من هذا الاكتشاف.