تطبيق نظام البصمة بالأختام الجديدة بمجازرالمنيا .. الأحد المقبل





المنيا حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، اجتماعا موسعاً لمناقشه ووضع التعليمات الخاصة بإستخدام الأختام الجديده بنظام البصمه لختم الذبائح بمجازرالمحافظه بدلا من استخدام البكره والتى يبدأ العمل بها اعتباراً من الاحد القادم،وذلك ضمن الاجراءات المتخذة لمواجهة الفساد والتزوير فى الاختام حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور مديرى المجازر ورؤساء أقسام المجازروالتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة و مدير عام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

قال مدير المديرية خلال الاجتماع إن استخدام الاختام الجديدة يأتى وفقاً لضوابط تمنع تسربها خارج المجازر وتضمن عدم التزوير والتلاعب بها، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 41 مجزراً حكومياً للحيوانات الكبيره .