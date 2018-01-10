تسمم 10 طلاب خلال رحلة لهم على متن فندق عام بأدفو

تسمم 10 طلاب خلال رحلة لهم على متن فندق عام بأدفوالأربعاء، 10 يناير 2018 08:33 م
أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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تعرض 10 طلاب من أعمار سنية مختلفة باشتباه تسمم غذائى أثناء تواجدهم ضمن فوج رحلات لزيارة محافظة أسوان حيث بدت علي المصابين أعراض الإصابة أثناء تواجدهم علي متن فندق عائم ، أثناء رسوه بمدينة أدفو شمال محافظة أسوان .
تم نقل المصابين لمستشفى أدفو العام، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وكانت الأعراض عبارة عن حدوث قيء وإسهال ومغص شديد وإعياء وسخونة شديدة وتم تقديم العلاج لهم داخل المستشفى وكذلك أخذ عينات وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيداً لإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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