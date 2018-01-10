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تركيا: كل محاكمات المشاركين فى تحركات الجيش ستنتهى بنهاية 2018

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:03 م
تركيا: كل محاكمات المشاركين فى تحركات الجيش ستنتهى بنهاية 2018 رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم


رويترز
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 قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم اليوم الأربعاء إن المحاكم فى بلاده ستكون قد أصدرت أحكامها فى كل القضايا الخاصة بالمشتبه فى ضلوعهم فى تحركات الجيش الفاشلة بنهاية العام الجارى.

وأضاف، خلال مؤتمر قضائى فى أنقرة، أن القضايا الخاصة بتحركات الجيش التى وقعت فى يوليو 2016 قد تقسم إلى مجموعتين، وأوضح أن المجموعة الأولى ستضم الأفراد المزعوم مشاركتهم بشكل مباشر فى تحركات الجيش بينما ستضم الثانية المتهمين بالمشاركة بشكل غير مباشر.

وقال يلدريم إن القضايا ستنتهى جميعها بنهاية عام 2018.

 


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