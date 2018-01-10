تركيا: كل محاكمات المشاركين فى تحركات الجيش ستنتهى بنهاية 2018





رويترز

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم اليوم الأربعاء إن المحاكم فى بلاده ستكون قد أصدرت أحكامها فى كل القضايا الخاصة بالمشتبه فى ضلوعهم فى تحركات الجيش الفاشلة بنهاية العام الجارى.

وأضاف، خلال مؤتمر قضائى فى أنقرة، أن القضايا الخاصة بتحركات الجيش التى وقعت فى يوليو 2016 قد تقسم إلى مجموعتين، وأوضح أن المجموعة الأولى ستضم الأفراد المزعوم مشاركتهم بشكل مباشر فى تحركات الجيش بينما ستضم الثانية المتهمين بالمشاركة بشكل غير مباشر.

وقال يلدريم إن القضايا ستنتهى جميعها بنهاية عام 2018.