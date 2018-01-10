تركيا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى فى أنقرة بسبب التطورات فى سوريا

تركيا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى فى أنقرة بسبب التطورات فى سورياالأربعاء، 10 يناير 2018 05:24 م
وزير الخارجيه التركى
رويترز
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قالت مصادر فى وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأمريكى فى أنقرة بشأن التطورات الأخيرة فى سوريا.
ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن بواعث قلق أنقرة. ونشب خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن سياسة واشنطن فى دعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية التى تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستانى المحظور الذى يخوض تمردا فى جنوب شرق تركيا.
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