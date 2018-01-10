ترامب: من الممكن العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ

ترامب: من الممكن العودة إلى اتفاقية باريس للمناخالأربعاء، 10 يناير 2018 10:52 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(أ ف ب)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاربعاء ان واشنطن يمكن "نظريا" أن تعود إلى اتفاق باريس للمناخ مع عدم إبداء أى إشارة ملموسة للتوجه فى هذا الاتجاه.
وأكد ترامب "أن اتفاق باريس الذى كنا وقعناه كان ظالما للولايات المتحدة" مضيفا "يمكن نظريا أن نعود إليه"، دون مزيد من التوضيح.
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