ترامب عن تواجد جنوده فى النرويج: نحاول تحقيق السلام بقوة الردع





كتب حسن مجدى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القوة العسكرية الكبيرة جدا المتواجدة لهم فى النرويج، ليست لشن أى حروب، وإنما لتحقيق السلام من خلال امتلاكها، مضيفا:"نحن لدينا مشاكل كبيرة مع كوريا الشمالية، ونعمل عن كثب وهدفنا هو تحقيق السلام من خلال امتلاك القوة العسكرية وقوة الردع".

وأوضح الرئيس الأمريكى، فى مؤتمر صحفى مع رئيسة وزراء النرويج، أن التصريحات التى صدرت من أحد الجنرالات عن احتمال اندلاع حرب كبرى ربما تكون قد صدرت لأن هذا الجنرال يملك معلومات هو شخصيا لا يملكها، لكن حقيقة الأمر أنه لا توجد نية لشن حرب باستخدام قواتهم المتواجدة فى النرويج.