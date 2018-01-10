ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا؟





(رويترز)

رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء باحتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤتى النتيجة المرجوة منها.

وقال ترامب للصحفيين لدى لقائه أعضاء إدارته فى البيت الأبيض "من يعرف إلى أين ستقودنا؟"

وكان البيت الأبيض قال فى وقت سابق إن ترامب أبلغ الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية فى الوقت المناسب والظروف المواتية.

وقال ترامب إن مون أبلغه أن المحادثات الأولية التى أجرتها كوريا الجنوبية مع نظيرتها الشمالية كانت جيدة.

وتابع "آمل أن تقود إلى نجاح من أجل العالم، ليس من أجل بلادنا فقط، وإنما من أجل العالم. وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة".