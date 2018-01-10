video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا؟

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:05 م
ترامب عن المحادثات مع كوريا الشمالية: من يعرف إلى أين ستقودنا؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
إضافة تعليق

رحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء باحتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لكنه قال إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤتى النتيجة المرجوة منها.

وقال ترامب للصحفيين لدى لقائه أعضاء إدارته فى البيت الأبيض "من يعرف إلى أين ستقودنا؟"

وكان البيت الأبيض قال فى وقت سابق إن ترامب أبلغ الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية فى الوقت المناسب والظروف المواتية.

وقال ترامب إن مون أبلغه أن المحادثات الأولية التى أجرتها كوريا الجنوبية مع نظيرتها الشمالية كانت جيدة.

وتابع "آمل أن تقود إلى نجاح من أجل العالم، ليس من أجل بلادنا فقط، وإنما من أجل العالم. وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: ترامب منفتح على الحوار بين واشنطن وبيونج يانج

وفد أمريكى يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

ترامب

كوريا الشمالية

امريكا

اخبار امريكا



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

زعيم كوريا الشمالية

كله خير

التفاوض دائما لا يقود الا الى الخير لكن يتوقف على حسن النوايا...كوريا الشمالية نواياها حسنة فماذا عنكم؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة