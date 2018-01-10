تدمير أربع عجلات ومخيمات لـ"داعش" الإرهابى فى الأنبار بالعراق

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أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار العراقية اللواء الركن محمود الفلاحى اليوم الأربعاء عن تدمير أربع عجلات ومخيمات لتنظيم "داعش" الإرهابى فى المحافظة.

وقال الفلاحى، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز اليوم الأربعاء، إن قوة مشتركة من الفرقة الأولى والحشد العشائرى وقوات حرس الحدود نفذت عملية فى صحراء جلابات ومعيلة ومنطقة صفاويات وسد الأبيض إلى الحدود العراقية السعودية غربى الأنبار، مبينا أن العملية تمت بمساندة طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية والعشائر تسيطر على المناطق المحررة فى الأنبار، فيما تواصل تلك القوات تطهير صحراء المحافظة من جيوب وخلايا تابعة لـ "داعش" كانت قد هربت إليها بعد تحرير تلك المدن.