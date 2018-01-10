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تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الشرقية بحضور وفود من 9 محافظات

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:42 م
تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الشرقية بحضور وفود من 9 محافظات مجلس ادارة الغرفة التجارية


الشرقية - إيمان مهنى
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دشنت الغرفة التجارية بالشرقية، المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الشرقية، بحضور 9 وفود من غرف تجارية بمحافظات المختلفة .
 
و شهد حفل التدشين،  اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية، أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة، و محمد الزاهد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الغرفة .
 
و استعرضت سيدات الأعمال، من محافظات " الاسماعيلية ،والسويس ،الاسكندرية ،وشمال سيناء ،والبحيرة ،والجيزو "، نشاطهن الاقتصادي، و أفكارهن لتمكين السيدات في سوق العمل .
 
وأعلنت سيدات شمال سيناء، عن مشروع اقتصادي ضخم في قرية بئر العبد، التي شهدت مذبحة المسجد، لتمكين السيدات اقتصاديا و إعادة اعمار القرية تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي ، كما أعلنت سيدات الإسماعيلية عن معرض ضخم لتسويق منتجاتهن .
 
و تناول الحفل، مناقشة سبل تمكين المراة اقتصاديا، و دعمها لتمكينها من إدارة مشروعها، ضرورة عقد دورات لإعادة تاهيل و رفع كفاءة صاحبة العمل، و تحفيز المرأة علي خوض العمل الخاص للقضاء علي البطالة .
 
و أعلن أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة الغرفة، عن عقد دورة للتعريف باساسيات التجارة الإلكترونية، والتي تعد أحد احدث المجالات التجارية الحديثة .
 
مجلس ادارة الغرفة التجارية
مجلس ادارة الغرفة التجارية

سيدات اعمال الشرقية
سيدات اعمال الشرقية

سيدات اعمال من المحافظات يشاركن في حفل تدشين مجلس سيدات الشرقية
سيدات اعمال من المحافظات يشاركن في حفل تدشين مجلس سيدات الشرقية

قيادات الغرف التجارية
قيادات الغرف التجارية

جانب من الحفل
جانب من الحفل
 

 


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