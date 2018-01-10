تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الشرقية بحضور وفود من 9 محافظات





الشرقية - إيمان مهنى

دشنت الغرفة التجارية بالشرقية، المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الشرقية، بحضور 9 وفود من غرف تجارية بمحافظات المختلفة .

و شهد حفل التدشين، اللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية، أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة، و محمد الزاهد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الغرفة .

و استعرضت سيدات الأعمال، من محافظات " الاسماعيلية ،والسويس ،الاسكندرية ،وشمال سيناء ،والبحيرة ،والجيزو "، نشاطهن الاقتصادي، و أفكارهن لتمكين السيدات في سوق العمل .

وأعلنت سيدات شمال سيناء، عن مشروع اقتصادي ضخم في قرية بئر العبد، التي شهدت مذبحة المسجد، لتمكين السيدات اقتصاديا و إعادة اعمار القرية تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي ، كما أعلنت سيدات الإسماعيلية عن معرض ضخم لتسويق منتجاتهن .

و تناول الحفل، مناقشة سبل تمكين المراة اقتصاديا، و دعمها لتمكينها من إدارة مشروعها، ضرورة عقد دورات لإعادة تاهيل و رفع كفاءة صاحبة العمل، و تحفيز المرأة علي خوض العمل الخاص للقضاء علي البطالة .

و أعلن أسامة سلطان رئيس مجلس الإدارة الغرفة، عن عقد دورة للتعريف باساسيات التجارة الإلكترونية، والتي تعد أحد احدث المجالات التجارية الحديثة .