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الأربعاء، 10 يناير 2018 10:28 ص
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تحويلات مرورية لمدة 6 أشهر بطريق القطامية – العين السخنة بسبب إنشاء نفق

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:47 ص
تحويلات مرورية لمدة 6 أشهر بطريق القطامية – العين السخنة بسبب إنشاء نفق تحويلات مرورية بالطريق-أرشيفية


كتب ــ عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة للمرور فى الإشراف على أعمال إنشاء نفق بطريق القطامية العين السخنة بالتنسيق مع إحدى شركات المقاولات لإنشاء نفق لربط محور 30 يونيو بطريق الجلالة فى تقاطعه مع طريق القطامية العين السخنة بالكيلو 92، وستكون الأعمال عبارة عن أعمال حفر لنفق بطريق القطامية فى الاتجاهين.
 
وتستلزم الأعمال إجراء تحويلات مرورية بالكيلو 92 بطول كيلو فى الاتجاهين عن طريق تحويل حركة المرور من الطريق الرئيسى إلى طريق تم استحداثه بعرض حارتين مروريتين ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة التحويلة و تستمر الأعمال لمدة 6 أشهر.
 
 ومن المقر أن تستمر الأعمال ليلا ونهارا لحين انتهاء المدة المحددة، و تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.
 
 

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