تحرير 30 قضية مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة حملة أمنية بولاق الدكرور والهرم والطالبية والعجوزة وإمبابة، وأسفرت الحملة عن ضبط 30 قضية مخدرات، ضَبط خلالها كمية من الأقراص المخدرة ومخدر الحشيش والبانجو والاستروكس المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.