تحرير 2089 مخالفة مرورية وضبط 494 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرة

تحرير 2089 مخالفة مرورية وضبط 494 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالبحيرةالأربعاء، 10 يناير 2018 11:12 ص
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قاد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية ، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد صبرى القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 494 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
كما تم تحرير 2089 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 119 إشغال طريق بشوارع دمنهور.
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