تجدد الاشتباكات بين متظاهرين ضد غلاء الأسعار والشرطة فى تونس (صور)الأربعاء، 10 يناير 2018 10:32 ص
اشتباكات فى تونس
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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تجددت الاشتباكات الليلية، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بين متظاهرين تونيسيين، وقوات الأمن، بعدما أثار ارتفاع الأسعار احتجاجات على تردى الأوضاع الاقتصادية وإجراءات التقشف.
واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسلية للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين استخدموا الحجارة فى اشتباكاتهم مع رجال الشرطة، واشتدت الاشتباكات بين الطرفين بعد يوم واحد من مقتل متظاهر أثناء التظاهرات الأولى التى خرجت منذ يومين، وظهرت المواجهات الأخيرة فى قضاء جبل لهمر، وفى المناطق الداخلية الفقيرة فى القصرين وجلمة بالقرب من سيدى بوزيد.
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اشتباكات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين
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اشتباكات ليلية بين الشرطة التونسية ومتظاهرين
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