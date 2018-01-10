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الأربعاء، 10 يناير 2018 01:33 م
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تجدد الاشتباكات بين متظاهرين ضد غلاء الأسعار والشرطة فى تونس (صور)

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:32 ص
تجدد الاشتباكات بين متظاهرين ضد غلاء الأسعار والشرطة فى تونس (صور) اشتباكات فى تونس


كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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تجددت الاشتباكات الليلية، فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بين متظاهرين تونيسيين، وقوات الأمن، بعدما أثار ارتفاع الأسعار احتجاجات على تردى الأوضاع الاقتصادية وإجراءات التقشف.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسلية للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين استخدموا الحجارة فى اشتباكاتهم مع رجال الشرطة، واشتدت الاشتباكات بين الطرفين بعد يوم واحد من مقتل متظاهر أثناء التظاهرات الأولى التى خرجت منذ يومين، وظهرت المواجهات الأخيرة فى قضاء جبل لهمر، وفى المناطق الداخلية الفقيرة فى القصرين وجلمة بالقرب من سيدى بوزيد.

الحرس الوطنى التونسى يواجه مظاهرات ضد الغلاء
الحرس الوطنى التونسى يواجه مظاهرات ضد الغلاء

 

مظاهرات فى تونس ضد غلاء الأسعار
مظاهرات فى تونس ضد غلاء الأسعار

 

اشتعال النيران فى شوارع تونس بسبب المظاهرات
اشتعال النيران فى شوارع تونس بسبب المظاهرات

 

الشرطة التونسية تواجه المظاهرات فى الشوارع
الشرطة التونسية تواجه المظاهرات فى الشوارع

 

اشتباكات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين
اشتباكات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين

 

اشتباكات عنيفة بين شرطة تونس ومتظاهرين
اشتباكات عنيفة بين شرطة تونس ومتظاهرين

 

اشتباكات ليلية بين الشرطة التونسية ومتظاهرين
اشتباكات ليلية بين الشرطة التونسية ومتظاهرين

 


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